Виктор Вембаньяма выразил готовность принять участие в Евробаскете-2025

Виктор Вембаньяма готов сыграть за Францию на Евробаскете-2025.

По словам президента французской федерации Жана-Пьера Хунклера, центровой «Сперс» сказал ему об этом в личной беседе во время недавнего посещения Парижа.

«Виктор заверил меня, что если у него не возникнет проблем со здоровьем, он будет с нами на Евробаскете-2025», – заявил Хунклер.