Виктор Вембаньяма выразил готовность принять участие в Евробаскете-2025
Виктор Вембаньяма готов сыграть за Францию на Евробаскете-2025.
По словам президента французской федерации Жана-Пьера Хунклера, центровой «Сперс» сказал ему об этом в личной беседе во время недавнего посещения Парижа.
«Виктор заверил меня, что если у него не возникнет проблем со здоровьем, он будет с нами на Евробаскете-2025», – заявил Хунклер.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Le Progres
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