Марк Кьюбан пытался убедить Нико Харрисона не обменивать Дончича в «Лейкерс», но не успел
Марк Кьюбан выступал против обмена Луки Дончича.
По информации инсайдера Марка Стейна, бывший владелец «Далласа» уговаривал генерального менеджера Нико Харрисона не обменивать словенца в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса.
Отмечается, что Кьюбан слишком поздно обратился к Харрисону.
«К тому времени, как Кьюбан узнал о сделке в формате Лука-Дэвис, было уже слишком поздно. Новый владелец Патрик Дюмон так и не обратился к нему за советом. Источники рассказали, что Кьюбан уговаривал Харрисона не совершать обмен, но быстро узнал, что сделка уже согласована с «Лейкерс» устной договоренностью», – пишет Стейн.
Кьюбан продал контрольный пакет в клубе в 2023 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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