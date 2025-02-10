Марк Кьюбан пытался убедить Нико Харрисона не обменивать Дончича в «Лейкерс», но не успел

Марк Кьюбан выступал против обмена Луки Дончича.

По информации инсайдера Марка Стейна, бывший владелец «Далласа » уговаривал генерального менеджера Нико Харрисона не обменивать словенца в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса .

Отмечается, что Кьюбан слишком поздно обратился к Харрисону.

«К тому времени, как Кьюбан узнал о сделке в формате Лука-Дэвис, было уже слишком поздно. Новый владелец Патрик Дюмон так и не обратился к нему за советом. Источники рассказали, что Кьюбан уговаривал Харрисона не совершать обмен, но быстро узнал, что сделка уже согласована с «Лейкерс » устной договоренностью», – пишет Стейн.

Кьюбан продал контрольный пакет в клубе в 2023 году.