Патрик Дюмон: «Мы доверяем Нико Харрисону, вопрос супермаксимального контракта нас не пугает»

Патрик Дюмон объяснил обмен Луки Дончича.

Суперзвездный словенский разыгрывающий перешел в «Лейкерс» по инициативе «Далласа » в обмен на Энтони Дэвиса .

«У нас был невероятный поход в плей-офф в прошлом году, но до самого дедлайна команда была не уверена даже в попадании в эту стадию. Действия Нико по приобретению правильных игроков помогли нам реализовать наш потенциал и добраться до финала. Но нам не хватило сил.

В этом году нам не только предстоит сражаться с Западной конференцией, в которой многие усилились к дедлайну, нам также предстоит иметь дело с более сильным Востоком.

Мы начинали этот сезон с целью понять, можем ли стать лучше по сравнению с финалом прошлого года. И наш результат на этом этапе стал отрицательным.

Мы доверяем Нико. Его достижениям. Его интеллекту. Его контактам, суждениями и точке зрения. Его способности находить общий язык. Вся наша семья уважает это.

Все действия, которые мы предприняли, были ради улучшения наших шансов с точки зрения баскетбола. Никаких финансовых причин. Наши ресурсы будут использоваться, чтобы создать организацию, способную побеждать в длительной перспективе и приносить титулы.

Мы не оперируем ресурсными факторами. Мы не боимся подписать супермаксимальный контракт, это просто часть от доступного потолка зарплат, обычное решение по распределению инвестиций. Нас это не волнует. Будем рады подписать такой контракт», – заключил управляющий клуба.