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  • Аналитик Изток Франко: «Лука Дончич входит в Топ-5 игроков НБА. Не видел в Топ-5 тренера, фронт-офис и остальную команду»
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Аналитик Изток Франко: «Лука Дончич входит в Топ-5 игроков НБА. Не видел в Топ-5 тренера, фронт-офис и остальную команду»

«Даллас» намекнул на несоответствие Луки Дончича стандартам клуба.

Последним на этот счет высказался владелец команды Патрик Дюмон.

«Организация «Мэверикс» придерживается высочайших стандартов в отношении Луки Дончича и никого более. До его прихода в «Даллас» команда не выигрывала в 1-м раунде 7 лет. Кидд провалился на прежних позициях главного тренера. У Нико Харрисона нулевой опыт в фронт-офисах клубов НБА.

Лука входил в Топ-5 игроков, 5 раз попадал в первую символическую пятерку, добрался до финала Западной конференции и финала. А остальные?

Не видел, чтобы в Топ-5 по мнению экспертов попадали тренер, фронт-офис и, до последнего сезона, остальной вспомогательный состав команды.

Но при этом в поражении в финале вдруг виноват единственный, кто в этом финале и выступил по полной», – посетовал баскетбольный аналитик и обозреватель Изток Франко.

Дончич был отправлен в «Лейкерс» в обмен на центрового Энтони Дэвиса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Изтока Франко
Нико Харрисон
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
logoНБА
logoДаллас
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