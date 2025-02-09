Яннис Адетокумбо пропустит Матч всех звезд из-за травмы бедра
Яннис Адетокумбо пропустит следующую неделю.
Форвард «Милуоки» получил легкое растяжение мышц задней поверхности бедра и не выйдет на Матч всех звезд НБА.
Адетокумбо был выбран в команду Чарльза Баркли.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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