7

Яннис Адетокумбо пропустит Матч всех звезд из-за травмы бедра

Яннис Адетокумбо пропустит следующую неделю.

Форвард «Милуоки» получил легкое растяжение мышц задней поверхности бедра и не выйдет на Матч всех звезд НБА.

Адетокумбо был выбран в команду Чарльза Баркли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
травмы
Шэмс Чарания
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо получил больше всего голосов от фанатов и игроков в голосовании по Матчу всех звезд, Никола Йокич – 4-й в опросе СМИ
3424 января, 13:14Фото
Яннису Адетокумбо зашили порез во время матча против «Торонто»
17 января, 06:10
Яннис Адетокумбо вернется в состав «Бакс» в матче с «Индианой»
30 декабря 2024, 18:12
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Детройт» – «Шарлотт», «Хьюстон» – «Торонто», «Милуоки» сыграет с «Филадельфией»
129 минут назад
Единая лига ВТБ. 29 очков Уэйра помогли ЦСКА обыграть «Пари НН», УНИКС разгромил «Автодор» и другие результаты
1719 минут назад
«Филадельфия» конвертировала двусторонний контракт Джастина Эдвардса в стандартный
27 минут назад
Мусса Диабате подпишет 3-летнее стандартное соглашение с «Шарлотт»
143 минуты назад
«Как дела, мазафакеры». Патрик Беверли представил возвращение Далтона Кнехта в «Лейкерс»
859 минут назад
Алексей Карванен: «После реабилитации ноги Егора Демина стали сильнее на 30%»
сегодня, 16:08
Патрик Дюмон: «Мы доверяем Нико Харрисону, вопрос супермаксимального контракта нас не пугает»
9сегодня, 15:45
Алексей Карванен: «Не удивлюсь, если Егора Демина возьмут очень высоко, потому что какой-то клуб будет остро нуждаться в разыгрывающем»
11сегодня, 15:25
Патрик Дюмон: «Мэверикс» не переедут в Лас-Вегас. Мы преданы городу и собираемся инвестировать в новую домашнюю арену»
4сегодня, 15:14
«Он не толстый, верните его!». Болельщики устроили пикет с протестом против обмена Луки Дончича
6сегодня, 14:52Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» победила «Сплит», «Студентски центар» – КРКА
11 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Монако», «Париж» сыграет с «Виллербаном»
12 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – «Колоссос», «Кардицас» сыграет с «Перистери»
11 минут назад
Чемпионат Турции. «Яловаспор» уступил «Тюрк Телекому», «Дарушафака» проиграла «Анадолу Эфесу»
14 минут назадLive
ACB. «Форса Льейда» уступила «Реалу», «Валенсия» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
15 минут назадLive
Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников: «Абсолютно не справились в защите. По нападению доволен»
сегодня, 14:43
Василий Карасев: «Самая главная наша победа – то, что мы выстояли»
сегодня, 14:35
Сиди Сиссоко продолжит карьеру в «Портленде»
сегодня, 11:33
Чемпионат Италии. «Венеция» против «Наполи», «Дертона» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 08:26
Отец Джа Морэнт был отправлен со своего места в 4-й четверти матча с «Тандер» за неуважительные высказывания в адрес судей
3сегодня, 06:45
Рекомендуем