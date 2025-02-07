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Состоялся драфт трех команд Матча звезд НБА. Леброн и Дэвис снова сыграют вместе в Сан-Франциско

Состоялся драфт трех команд Матча звезд НБА 2025.

В этом году участниками МВЗ впервые станут четыре команды. Одна будет состоять из молодых звезд НБА, а в трех других представлены непосредственно выбранные на Звездный уикенд баскетболисты.

Составы выбирались ведущими программы Inside The NBA Шакилом О’Нилом, Чарльзом Баркли и Кенни Смитом.

Команда Шака (в порядке выбора на драфте): Леброн Джеймс, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум, Кевин Дюрэнт, Дэмиан Лиллард, Джеймс Харден и Джейлен Браун

Команда Чака: Никола Йокич, Яннис Адетокумбо, Шэй Гилджес-Александер, Виктор Вембаньяма, Паскаль Сиакам, Алперен Шенгюн и Карл-Энтони Таунс

Команда Кенни: Энтони Эдвардс, Джейлен Брансон, Джарен Джексон, Кейд Каннингем, Дариус Гарлэнд, Тайлер Хирро, Эван Мобли и Джейлен Уильямс.

Матч всех звезд состоится 16 февраля на арене Chase Center в Сан-Франциско.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoШэй Гилджес-Александер
logoВиктор Вембаньяма
logoСтефен Карри
logoМатч всех звезд НБА
logoЭнтони Дэвис
logoЛеброн Джеймс
logoЧарльз Баркли
logoНБА
logoШакил О′Нил
logoНикола Йокич
Кенни Смит
logoДаллас
logoЛейкерс
logoЯннис Адетокумбо
logoКевин Дюрэнт
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