Состоялся драфт трех команд Матча звезд НБА. Леброн и Дэвис снова сыграют вместе в Сан-Франциско

Состоялся драфт трех команд Матча звезд НБА 2025.

В этом году участниками МВЗ впервые станут четыре команды. Одна будет состоять из молодых звезд НБА , а в трех других представлены непосредственно выбранные на Звездный уикенд баскетболисты.

Составы выбирались ведущими программы Inside The NBA Шакилом О’Нилом , Чарльзом Баркли и Кенни Смитом .

Команда Шака (в порядке выбора на драфте): Леброн Джеймс , Стефен Карри, Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум, Кевин Дюрэнт, Дэмиан Лиллард, Джеймс Харден и Джейлен Браун

Команда Чака : Никола Йокич, Яннис Адетокумбо, Шэй Гилджес-Александер, Виктор Вембаньяма, Паскаль Сиакам, Алперен Шенгюн и Карл-Энтони Таунс

Команда Кенни : Энтони Эдвардс, Джейлен Брансон, Джарен Джексон, Кейд Каннингем, Дариус Гарлэнд, Тайлер Хирро, Эван Мобли и Джейлен Уильямс.

Матч всех звезд состоится 16 февраля на арене Chase Center в Сан-Франциско.