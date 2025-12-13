Велимир Перасович: «Никогда не слежу за счетом игры, а смотрю на то, сколько мы пропускаем»

Велимир Перасович прокомментировал победу в Кубке Лиги ВТБ.

УНИКС справился с «Уралмашем » у себя дома (97:75) и возглавил группу Б Кубка Единой лиги ВТБ.

«Рад нашей победе над очень сильным соперником. На протяжении 30 минут мы показывали хорошую защиту. Но в последней четверти наша игра в обороне ослабла, и мы немного сдали. Однако разница в счете к тому моменту была уже большой, поэтому могу сказать, что в целом мы сыграли хорошо, с высокой концентрацией, и заслужили победу.

Алексей Швед провел хороший матч. Впрочем, как и многие другие баскетболисты. Посмотрите на статистику Маркуса Бингэма . Дайшон Пьер тоже был великолепен. В защите прекрасно сыграли Михаил Беленицкий и Андрей Лопатин .

УНИКС снова был близок к сотне набранных очков? Знаете, я никогда не слежу за счетом игры, а смотрю на то, сколько мы пропускаем. Вижу, что в последней четверти нам забили 28 очков – вот над чем нам надо работать. Мы плохо провели финальную десятиминутку» – заключил главный тренер Велимир Перасович .