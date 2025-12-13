1

Велимир Перасович: «Никогда не слежу за счетом игры, а смотрю на то, сколько мы пропускаем»

Велимир Перасович прокомментировал победу в Кубке Лиги ВТБ.

УНИКС справился с «Уралмашем» у себя дома (97:75) и возглавил группу Б Кубка Единой лиги ВТБ.

«Рад нашей победе над очень сильным соперником. На протяжении 30 минут мы показывали хорошую защиту. Но в последней четверти наша игра в обороне ослабла, и мы немного сдали. Однако разница в счете к тому моменту была уже большой, поэтому могу сказать, что в целом мы сыграли хорошо, с высокой концентрацией, и заслужили победу.

Алексей Швед провел хороший матч. Впрочем, как и многие другие баскетболисты. Посмотрите на статистику Маркуса Бингэма. Дайшон Пьер тоже был великолепен. В защите прекрасно сыграли Михаил Беленицкий и Андрей Лопатин.

УНИКС снова был близок к сотне набранных очков? Знаете, я никогда не слежу за счетом игры, а смотрю на то, сколько мы пропускаем. Вижу, что в последней четверти нам забили 28 очков – вот над чем нам надо работать. Мы плохо провели финальную десятиминутку» – заключил главный тренер Велимир Перасович.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети УНИКСа
logoАлексей Швед
Дайшон Пьер
logoЕдиная лига ВТБ
Велимир Перасович
Михаил Беленицкий
Маркус Бингэм
Андрей Лопатин
logoWinline Basket Cup
logoУралмаш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Winline Basket Cup. 20+9 Бингэма помогли УНИКСу разгромить «Уралмаш»
13 декабря, 15:09
Маркус Бингэм о Winline Basket Cup: «Каждая игра важна. Мы должны относиться к любому матчу максимально серьезно»
11 декабря, 16:01
Тримбл, Бингэм, Мартюк, Зубков и Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
8 декабря, 13:55Фото
Главные новости
Кристапс Порзингис пропустит как минимум две недели из-за болезни
вчера, 21:11
«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»
вчера, 20:55
НБА. «Кливленд» принимает «Шарлотт», «Финикс» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи
вчера, 20:42Live
«Фенербахче» вырвал победу у «Эфеса» в овертайме. Лучшие моменты матча
вчера, 20:30ВидеоСпортс"
«Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме. ВидеоСпортс’’ показал суперматч совместно с ТВ Старт
вчера, 20:25Видео
Жорди Фернандес пропустит матч против «Милуоки» из-за болезни
вчера, 20:24
Джарред Вандербилт: «Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает»
вчера, 20:05
Планы «Бостона» на дедлайн обменов будут зависеть от сроков возвращения Джейсона Тейтума
вчера, 19:41
Паоло Банкеро: «Мы не смогли заставить «Никс» играть в позиционном нападении»
вчера, 18:58
Джейлен Уильямс о Николе Топиче: «Он проявляет настоящую стойкость в этой ситуации и не жалеет себя»
вчера, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП принимает «Партизан»
вчера, 20:11Live
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
вчера, 16:10
«Арис» хочет арендовать Костаса Адетокумбо
вчера, 16:03
Шарунас Ясикявичюс пропустит матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфеса» из‑за утраты в семье
вчера, 15:48