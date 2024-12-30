Яннис Адетокумбо вернется в состав «Бакс» в матче с «Индианой»

Яннис Адетокумбо готов к выходу на площадку.

Форвард «Милуоки» вернется в состав в гостевой игре с «Индианой», баскетболист участвовал в последней тренировке команды.

«Посмотрим, как он будет выглядеть в матче, но пока у него нет никаких ограничений по игровому времени», – поделился главный тренер «Бакс» Док Риверс.

Команда проиграла последние две встречи.