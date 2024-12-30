Яннис Адетокумбо вернется в состав «Бакс» в матче с «Индианой»
Яннис Адетокумбо готов к выходу на площадку.
Форвард «Милуоки» вернется в состав в гостевой игре с «Индианой», баскетболист участвовал в последней тренировке команды.
«Посмотрим, как он будет выглядеть в матче, но пока у него нет никаких ограничений по игровому времени», – поделился главный тренер «Бакс» Док Риверс.
Команда проиграла последние две встречи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
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