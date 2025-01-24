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Яннис Адетокумбо получил больше всего голосов от фанатов и игроков в голосовании по Матчу всех звезд, Никола Йокич – 4-й в опросе СМИ

Стали известны окончательные разультаты голосования на Матч всех звезд.

Яннис АдетокумбоМилуоки») опередил Николу ЙокичаДенвер») по голосам от болельщиков и игроков и разделил первое место с Шэем Гилджес-Александером («Оклахома») и Джейсоном Тейтумом («Бостон») по мнению СМИ.

Никола Йокич получил на один голос меньше и остался 4-м в опросе прессы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Оуэна Филлипса
logoМилуоки
logoДжейсон Тейтум
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoНикола Йокич
logoЯннис Адетокумбо
logoДенвер
logoШэй Гилджес-Александер
logoБостон
logoМатч всех звезд НБА
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