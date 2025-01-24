Яннис Адетокумбо получил больше всего голосов от фанатов и игроков в голосовании по Матчу всех звезд, Никола Йокич – 4-й в опросе СМИ

Стали известны окончательные разультаты голосования на Матч всех звезд.

Яннис Адетокумбо («Милуоки ») опередил Николу Йокича («Денвер ») по голосам от болельщиков и игроков и разделил первое место с Шэем Гилджес-Александером («Оклахома») и Джейсоном Тейтумом («Бостон») по мнению СМИ.

Никола Йокич получил на один голос меньше и остался 4-м в опросе прессы.