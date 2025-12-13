Купер Флэгг: «Самое сложное – количество игр и перелетов. Все по-другому»

Купер Флэгг рассказал об адаптации в НБА.

После неоднозначного старта с экспериментом на позиции разыгрывающего 1-й номер драфта-2025 Купер Флэгг набрал ход и вышел на 1-е место в рейтинге новичков НБА .

«Чувствую себя все комфортнее. Расту, адаптируюсь к темпу и скорости игры, приноравливаюсь к своему месту на площадке, начинаю понимать, как вскрывать защиту, читать игру на этом высоком уровне.

Самое сложное – количество игр с физической точки зрения, перелеты. Все по-другому.

Не могу сказать, что здоров на 100% (травма большого пальца руки). Чувствую себя нормально, готовым играть. Но с таким количеством матчей всегда что-то беспокоит. Нужно брать себя в руки и терпеть.

Последний перерыв дал шанс, наконец, поваляться и отдохнуть. Постоянно в контакте с медиками, определяю наиболее разумный график работы и выступления», – поделился Флэгг.