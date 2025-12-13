Ноа Вонле: «Выхожу со скамейки, даю команде необходимую энергию, создаю неразбериху в рядах соперника»

Ноа Вонле рассказал о роли в «Зените».

Бигмен Ноа Вонле провел 3 матча за «Зенит ». В домашней игре с «Енисеем» на его счету 8 очков и 5 подборов за 16,5 минуты.

«Просто продолжаю прогрессировать от игры к игре. Провел здесь две недели. Чувствую себя превосходно, как дома. Да, все еще идет процесс акклиматизации, но я чувствую себя прекрасно. В прошлом году не сыграл ни одной игры, но сейчас чувствую, что хорошо вписываюсь в ритм команды.

Прекрасно понимаю свою роль здесь. Выхожу со скамейки и даю команде необходимую энергию. Создаю неразбериху в рядах соперника, помогаю команде набирать очки, когда это возможно, собираю подборы. В целом создаю сопернику проблемы в защите», – рассказал Вонле.