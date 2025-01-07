Яннису Адетокумбо зашили порез во время матча против «Торонто»

Яннис Адетокумбо порезал палец во время матча против «Торонто».

Звездному форварду «Милуоки » потребовалось наложить три шва, чтобы зашить порез у основания мизинца правой руки, во время матча против «Торонто » в понедельник (128:104).

Адетокумбо вернулся в игру и оформил свой четвертый трипл-дабл в сезоне, набрав 11 очков, 12 подборов и 13 передач. Яннис ударился пальцем о кольцо, пытаясь помешать данку Ар Джея Барретта в быстром отрыве в конце второй четверти.

«Я в порядке. Палец немного онемел, но я в порядке. Я играл во второй половине. Это всего лишь швы. Я не буду слишком много думать об этом», – сказал после матча Адетокумбо .