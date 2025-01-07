Яннису Адетокумбо зашили порез во время матча против «Торонто»
Яннис Адетокумбо порезал палец во время матча против «Торонто».
Звездному форварду «Милуоки» потребовалось наложить три шва, чтобы зашить порез у основания мизинца правой руки, во время матча против «Торонто» в понедельник (128:104).
Адетокумбо вернулся в игру и оформил свой четвертый трипл-дабл в сезоне, набрав 11 очков, 12 подборов и 13 передач. Яннис ударился пальцем о кольцо, пытаясь помешать данку Ар Джея Барретта в быстром отрыве в конце второй четверти.
«Я в порядке. Палец немного онемел, но я в порядке. Я играл во второй половине. Это всего лишь швы. Я не буду слишком много думать об этом», – сказал после матча Адетокумбо.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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