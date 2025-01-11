4

Купер Флэгг набрал рекордные в карьере 42 очка. Это второй результат в истории Дьюка

Купер Флэгг обновил личный рекорд карьеры – 42 очка в матче.

Форвард университета Дьюк Купер Флэгг набрал 42 очка в победном матче против университета Нотр-Дам (86:78), установив новый личный рекорд результативности в одном матче.

Кроме того, это второй показатель результативности в истории университета Дьюк.

18-летний Флэгг реализовал 11 из 14 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 16 из 17 с линии штрафных, а также сделал 7 передач и 6 подборов.

Флэгг является основным претендентом на 1-й номер драфта НБА 2025 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Купер Флэгг
logoNCAA
университет Дьюк
Университет Нотр-Дам
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Демин – на 8-м месте в рейтинге участников драфта-2025 по версии ESPN
169 января, 19:24
«Восемь с половиной из десяти». Купер Флэгг прошел через всю площадку и исполнил постер-данк
228 января, 10:28Видео
Менеджер НБА: «2 года назад Купер Флэгг напоминал мне Андрея Кириленко, но теперь я так не думаю»
2416 декабря 2024, 18:59
Менеджер команды НБА о сравнении драфтов: «Купер Флэгг ниже Вембаньямы и Уильямсона, на уровне Каннингема, выше Эдвардса и Рисаше»
1616 декабря 2024, 18:45
Рекомендуем
Главные новости
«Обе стороны нуждаются друг в друге». Бобби Маркс считает, что Джимми Батлер останется в «Майами» после дедлайна
4 минуты назад
NCAA. Бригам Янг Егора Демина играет с Техасским христианским университетом
3сегодня, 19:01Live
ACB. «Уникаха» в гостях победила «Бильбао», «Ховентуд» играет с «Андоррой» и другие матчи
2сегодня, 19:00Live
Пол Джордж: «Мне скучно играть на позиции центрового»
4сегодня, 18:45
Процент реализации бросков Янниса Адетокумбо с игры выше, чем с линии штрафных
3сегодня, 17:51
НБА. «Финикс» примет «Юту», «Миннесота» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи
6сегодня, 17:43
Тим Хардуэй-старший: «У Пэта Райли есть видео, показывающее, почему он отстранил Джимми Батлера»
7сегодня, 17:39
Майкл Мэлоун о рекорде Йокича и Уэстбрука: «Вы свидетели того, как пишется история»
2сегодня, 17:20
Дрэймонд Грин не согласен с Чарльзом Баркли: «Не думаю, что Энтони Эдвардс регрессирует»
1сегодня, 16:41
Тони Аллен о Джимми Батлере: «Как можно просить максимальный контракт, когда ты хочешь играть только часть сезона?»
16сегодня, 16:23
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Нанси» проиграл «Шоле», «Нантер» принимает «Монако» и другие матчи
21 минуту назадLive
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Борац Чачак» встретится с «Партизаном»
сегодня, 10:42
Чемпионат Греции. «Промитеас» выиграл у «Ариса», ПАОК против «Паниониоса»
51 минуту назадLive
Владислав Емченко: «Саня Гудумак провел хороший матч, его можно развести на пиццу»
сегодня, 18:58
Джош Нибо выбыл как минимум на 4 месяца из-за травмы
сегодня, 18:52
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» выиграл у «Каршияки», «Маниса» уступила «Бююкчекмедже»
сегодня, 18:26
Джей Джей Редик бросает трехочковые на тренировке «Лейкерс»
2сегодня, 18:15Видео
Сергей Елевич: «У «Зенита» не было никакой защиты. 117 очков – это слишком»
1сегодня, 18:08
Александар Везенков – MVP 20-го раунда Евролиги
1сегодня, 16:48
Георгий Жбанов: «Играли во что хотели, как хотели, и «Локомотив‑Кубань» нас наказал за это»
сегодня, 16:29
Рекомендуем