Купер Флэгг набрал рекордные в карьере 42 очка. Это второй результат в истории Дьюка

Купер Флэгг обновил личный рекорд карьеры – 42 очка в матче.

Форвард университета Дьюк Купер Флэгг набрал 42 очка в победном матче против университета Нотр-Дам (86:78), установив новый личный рекорд результативности в одном матче.

Кроме того, это второй показатель результативности в истории университета Дьюк.

18-летний Флэгг реализовал 11 из 14 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 16 из 17 с линии штрафных, а также сделал 7 передач и 6 подборов.

Флэгг является основным претендентом на 1-й номер драфта НБА 2025 года.