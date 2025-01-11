Купер Флэгг набрал рекордные в карьере 42 очка. Это второй результат в истории Дьюка
Купер Флэгг обновил личный рекорд карьеры – 42 очка в матче.
Форвард университета Дьюк Купер Флэгг набрал 42 очка в победном матче против университета Нотр-Дам (86:78), установив новый личный рекорд результативности в одном матче.
Кроме того, это второй показатель результативности в истории университета Дьюк.
18-летний Флэгг реализовал 11 из 14 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 16 из 17 с линии штрафных, а также сделал 7 передач и 6 подборов.
Флэгг является основным претендентом на 1-й номер драфта НБА 2025 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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