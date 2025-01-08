«Восемь с половиной из десяти». Купер Флэгг прошел через всю площадку и исполнил постер-данк
Купер Флэгг исполнил запоминающийся данк в матче NCAA.
Звездный баскетболист Дьюка после перехвата прошел через всю площадку и исполнил постер-данк в игре с Питтом (76:47).
18-летний Флэгг после матча оценил данк на «восемь с половиной из десяти».
В активе главного претендента на 1-й выбор на драфте-2025 19 очков, 10 подборов и 5 передач при 7 из 11 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем