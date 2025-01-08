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«Восемь с половиной из десяти». Купер Флэгг прошел через всю площадку и исполнил постер-данк

Купер Флэгг исполнил запоминающийся данк в матче NCAA.

Звездный баскетболист Дьюка после перехвата прошел через всю площадку и исполнил постер-данк в игре с Питтом (76:47).

18-летний Флэгг после матча оценил данк на «восемь с половиной из десяти».

В активе главного претендента на 1-й выбор на драфте-2025 19 очков, 10 подборов и 5 передач при 7 из 11 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Купер Флэгг
университет Дьюк
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