Виктор Лахин оформил дабл-дабл (16+10) в победном матче NCAA против «Орандж»

Виктор Лахин провел успешный матч против Сиракьюз.

Команда российского центрового одержала победу в NCAA со счетом 86:72.

Лахин оформил дабл-дабл, набрав 16 очков, 10 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота. Центровой реализовал 6 из 11 бросков с игры, 2 из 4 из-за дуги и 2 из 6 со штрафной линии.

Клемсон идет с результатом 16-4.