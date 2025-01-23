Виктор Лахин оформил дабл-дабл (16+10) в победном матче NCAA против «Орандж»
Виктор Лахин провел успешный матч против Сиракьюз.
Команда российского центрового одержала победу в NCAA со счетом 86:72.
Лахин оформил дабл-дабл, набрав 16 очков, 10 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота. Центровой реализовал 6 из 11 бросков с игры, 2 из 4 из-за дуги и 2 из 6 со штрафной линии.
Клемсон идет с результатом 16-4.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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