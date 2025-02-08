Брэндин Подземски заменит Кэйсона Уоллеса в Турнире восходящих звезд

Брэндин Подземски сыграет в Турнире восходящих звезд.

Защитник «Голден Стэйт » заменит травмированного защитника «Оклахомы» Кэйсона Уоллеса в команде Тима Хардуэя в Турнире восходящих звезд. Уоллес не сможет принять участие из-за растяжения правого плеча.

Турнир с участие лучших молодых игроков НБА состоится в пятницу, 14 февраля, в «Чейз-центре» в Сан-Франциско в рамках Уик-энда всех звезд 2025 года.

Новички и второгодки были распределены по трем командам в результате мини-драфта с участием Тима Хардуэя, Митча Ричмонда и Криса Маллина. К ним присоединится команда G-лиги под руководством Джереми Лина.

Команда, которая победит в турнире, в воскресенье сыграет в Матче всех звезд.