Брэндин Подземски заменит Кэйсона Уоллеса в Турнире восходящих звезд
Брэндин Подземски сыграет в Турнире восходящих звезд.
Защитник «Голден Стэйт» заменит травмированного защитника «Оклахомы» Кэйсона Уоллеса в команде Тима Хардуэя в Турнире восходящих звезд. Уоллес не сможет принять участие из-за растяжения правого плеча.
Турнир с участие лучших молодых игроков НБА состоится в пятницу, 14 февраля, в «Чейз-центре» в Сан-Франциско в рамках Уик-энда всех звезд 2025 года.
Новички и второгодки были распределены по трем командам в результате мини-драфта с участием Тима Хардуэя, Митча Ричмонда и Криса Маллина. К ним присоединится команда G-лиги под руководством Джереми Лина.
Команда, которая победит в турнире, в воскресенье сыграет в Матче всех звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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