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Объявлены участники конкурса трехочковых бросков

Дэмиан Лиллард попытается защитить титул победителя конкурса трехочковых.

НБА объявила состав участников конкурса трехочковых бросков, который пройдет во время Уик-энда всех звезд 2025 года в Сан-Франциско.

В конкурсе примут участие: Дэмиан Лиллард («Милуоки»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Кейд Каннингем («Детройт»), Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Тайлер Хирро («Майами»), Бадди Хилд («Голден Стэйт»), Кэмерон Джонсон («Бруклин»), и Норман Пауэлл («Клипперс»).

Лиллард попытается выиграть третий подряд титул чемпиона по трехочковым и повторить рекорд лиги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
logoМатч всех звезд НБА
logoКэмерон Джонсон
logoКейд Каннингем
logoДэмиан Лиллард
logoБадди Хилд
logoДжейлен Брансон
logoДариус Гарлэнд
logoТайлер Хирро
logoНорман Пауэлл
logoНБА
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