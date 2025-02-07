Объявлены участники конкурса трехочковых бросков
Дэмиан Лиллард попытается защитить титул победителя конкурса трехочковых.
НБА объявила состав участников конкурса трехочковых бросков, который пройдет во время Уик-энда всех звезд 2025 года в Сан-Франциско.
В конкурсе примут участие: Дэмиан Лиллард («Милуоки»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Кейд Каннингем («Детройт»), Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Тайлер Хирро («Майами»), Бадди Хилд («Голден Стэйт»), Кэмерон Джонсон («Бруклин»), и Норман Пауэлл («Клипперс»).
Лиллард попытается выиграть третий подряд титул чемпиона по трехочковым и повторить рекорд лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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