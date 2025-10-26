0

«Атланта» не рассматривает вариант обмена Трэя Янга

«Хоукс» не намерены расставаться с Янгом.

По информации инсайдера Бретта Сигела, позиция Трэй Янга и его отношения с «Хоукс» не претерпели изменений. Обе стороны понимают деловую сторону потенциального продления контракта, и игрок остается предан команде, несмотря на то, что в прошедшее межсезонье стороны по-настоящему не вели никаких реальных переговоров по новому соглашению.

«Хоукс» готовы выждать и посмотреть, как события будут развиваться в этом году с составом, который, по их мнению, способен занять место в первой четверке Восточной конференции. «Атланта» не рассматривала возможность обмена Янга, поскольку в клубе надеются, что в следующем межсезонье стороны смогут найти взаимопонимание по поводу нового контракта.

«Хоукс» начали сезон с одной победы (над «Орландо») и двух поражений («Торонто» и «Оклахоме»). Трэй Янг набирал в этих матчах в среднем 20,7 очка (38,6% с игры), 2 подбора и 7 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
