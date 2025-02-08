Впервые болельщики выступят в роли судьи на конкурсе данков НБА

Болельщики будут одним из пяти судей на конкурсе данков 2025 года.

НБА объявила состав судей конкурса данков, который пройдет в рамках Уик-энда всех звезд 2025 года в Сан-Франциско.

Впервые в истории лиги болельщики будут принимать непосредственное участие в выборе победителя конкурса. После каждого данка обладатели NBA ID смогут отправлять свои оценки, используя приложение НБА или посетив официальный сайт лиги.

Средний балл от болельщиков будет засчитан как одна из пяти официальных оценок, наряду с оценками от судейской коллегии этого года, в которую вошли легенды лиги Бэрон Дэвис , Кевин Гарнетт , Трэйси Макгрэйди и Джейсон Ричардсон .

Конкурс данков пройдет 15 февраля в «Чейз-центре». Участники: Матас Бузелис («Чикаго»), Андре Джексон («Милуоки»), Стефон Касл («Сан-Антонио») и двукратный победитель конкурса Мэк Маккланг («Осеола», G-лига).