В конкурсе мастерства будут участвовать четыре команды

Стали известны участники конкурса мастерства.

НБА объявила участников конкурса мастерства, который пройдет во время Уик-энда всех звезд 2025 года в Сан-Франциско.

В конкурсе будут участвовать четыре команды:

Команда «Кэвс»: Донован Митчелл и Эван Мобли

Команда новичков: Заккари Рисаше и Алекс Сарр

Команда «Сперс»: Крис Пол и Виктор Вембаньяма

Команда «Уорриорз»: Дрэймонд Грин и Мозес Муди