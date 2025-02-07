В конкурсе мастерства будут участвовать четыре команды
Стали известны участники конкурса мастерства.
НБА объявила участников конкурса мастерства, который пройдет во время Уик-энда всех звезд 2025 года в Сан-Франциско.
В конкурсе будут участвовать четыре команды:
Команда «Кэвс»: Донован Митчелл и Эван Мобли
Команда новичков: Заккари Рисаше и Алекс Сарр
Команда «Сперс»: Крис Пол и Виктор Вембаньяма
Команда «Уорриорз»: Дрэймонд Грин и Мозес Муди
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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