Лианджело Болл исполнит хит «Tweaker» во время Звездного уикенда в Сан-Франциско
Лианджело Болл примет участие в Звездном уикенде в качестве музыканта.
Экс-игрок G-лиги исполнит композицию «Tweaker» во время субботней программы Звездного уикенда в Сан-Франциско.
В январе средний из братьев Боллов благодаря суперхиту «Tweaker» подписал контракт на 13 миллионов долларов с звукозаписывающей компанией Def Jam и Universal Music Group.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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