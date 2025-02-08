Лианджело Болл исполнит хит «Tweaker» во время Звездного уикенда в Сан-Франциско

Лианджело Болл примет участие в Звездном уикенде в качестве музыканта.

Экс-игрок G-лиги исполнит композицию «Tweaker» во время субботней программы Звездного уикенда в Сан-Франциско.

В январе средний из братьев Боллов благодаря суперхиту «Tweaker» подписал контракт на 13 миллионов долларов с звукозаписывающей компанией Def Jam и Universal Music Group.