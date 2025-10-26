Через Чета Холмгрена дважды забили сверху, центровой «Тандер» повредил руку, пытаясь помешать

Холмгрен заработал повреждение, отрабатывая в защите.

В матче с «Атлантой» центровой «Оклахомы» стал жертвой постер-данков от Оньеки Оконгву и Мухамеда Гуйе . В попытке заблокировать второго Холмгрен получил повреждение руки, из-за которого ему пришлось ненадолго уйти в раздевалку во второй четверти.

Центровой смог вернуться в игру и привел свою команду к победе (117:100), набрав 31 очко и 12 подборов.