Видео
0

Через Чета Холмгрена дважды забили сверху, центровой «Тандер» повредил руку, пытаясь помешать

Холмгрен заработал повреждение, отрабатывая в защите.

В матче с «Атлантой» центровой «Оклахомы» стал жертвой постер-данков от Оньеки Оконгву и Мухамеда Гуйе. В попытке заблокировать второго Холмгрен получил повреждение руки, из-за которого ему пришлось ненадолго уйти в раздевалку во второй четверти.

Центровой смог вернуться в игру и привел свою команду к победе (117:100), набрав 31 очко и 12 подборов.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2791 голос
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
logoОклахома-Сити
logoАтланта
logoМухамед Гуйе
logoБаскетбол - видео
logoЧет Холмгрен
logoНБА
logoОньека Оконгву
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чет Холмгрен (31 очко, 12 подборов) и Шэй Гилджес-Александер (30 очков) помогли «Оклахоме» обыграть «Атланту»
сегодня, 05:42Видео
Шэй Гилджес-Александер исполнил 40 штрафных в двух первых матчах сезона – новый рекорд НБА
вчера, 07:10
Чет Холмгрен снял пародию на клип Рика Росса с чемпионским перстнем НБА
23 октября, 07:09Видео
Главные новости
Алекс Карузо: «Оклахома» может стать лучше и это пугает остальную лигу»
сегодня, 10:09
«Атланта» не рассматривает вариант обмена Трэя Янга
сегодня, 09:29
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с МБА-МАИ
сегодня, 09:11
Кендрик Перкинс заявил, что это он был лидером «Оклахомы»: «Кей Ди будет отнекиваться, но он знает, кто вел нашу раздевалку»
сегодня, 07:44
Джоэл Эмбиид о коротких отрезках на площадке: «Мог бы просто остаться дома и провести время с семьей»
сегодня, 07:37
Трехочковый Квентина Граймса стал ключевым в близкой концовке матча «Филадельфии» и «Шарлотт»
сегодня, 07:11Видео
«Луземпич творит безумные вещи». Дуайт Ховард считает Луку Дончича главным претендентом на приз MVP
сегодня, 07:06
«Скажите, что это фэйк». Софи Каннингем не могла поверить, что Терри Розир продолжает получать зарплату (26 млн), несмотря на арест
сегодня, 06:42
Общий долг «Фенербахче» составляет 588 миллионов евро
сегодня, 06:33
Никола Йокич оформил второй трипл-дабл (14+14+15) за две игры сезона
сегодня, 06:22Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Фенербахче» играет с «Тюрк Телеком», «Трабзонспор» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
сегодня, 10:00Live
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Сан-Антонио», «Сакраменто» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 09:10
Адриатическая лига. «Вена» примет «Будучность», КРКА сыграет с «Дубаем» и другие матчи
сегодня, 08:50
Чемпионат Греции. «Миконос» встретится с «Олимпиакосом», «Панатинаикос» примет «Промитеас»
сегодня, 08:40
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Булазак», «Элан Шалон» сыграет с «Парижем»
сегодня, 08:32
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Венецию», «Наполи» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи
сегодня, 08:24
ACB. «Валенсия» сыграет с «Ховентудом», «Реал» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 08:03
Обследование подтвердило растяжение связок у Кевина Портера. Защитник «Бакс» пропускает 2-матчевый выезд команды
сегодня, 06:54
Экс-игрок НБА Брэкстон Ки продолжит карьеру в «Валенсии»
сегодня, 06:44
«Никс» выдают строительную каску, жилет и ботинки «Лучшему защищающемуся» каждого матча
сегодня, 06:03Фото