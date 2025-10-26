Через Чета Холмгрена дважды забили сверху, центровой «Тандер» повредил руку, пытаясь помешать
Холмгрен заработал повреждение, отрабатывая в защите.
В матче с «Атлантой» центровой «Оклахомы» стал жертвой постер-данков от Оньеки Оконгву и Мухамеда Гуйе. В попытке заблокировать второго Холмгрен получил повреждение руки, из-за которого ему пришлось ненадолго уйти в раздевалку во второй четверти.
Центровой смог вернуться в игру и привел свою команду к победе (117:100), набрав 31 очко и 12 подборов.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2791 голос
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
