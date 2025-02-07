Бен Симмонс сегодня встретится с «Клипперс», «Кавальерс» и «Рокетс»
«Клипперс», «Кавальерс» и «Рокетс» претендуют на Бена Симмонса.
Австралийский защитник договорился с «Бруклином» о выкупе контракта.
По информации инсайдера Криса Хэйнса, уже сегодня Симмонс встретится с представителями «Клипперс», «Кливленда» и «Хьюстона».
Симмонс официально завершит сделку по выкупу контракта с «Нетс», как только получит согласие своей новой команды, сообщает Марк Стейн со ссылкой на источники из лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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