Бен Симмонс сегодня встретится с «Клипперс», «Кавальерс» и «Рокетс»

«Клипперс», «Кавальерс» и «Рокетс» претендуют на Бена Симмонса.

Австралийский защитник договорился с «Бруклином » о выкупе контракта.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, уже сегодня Симмонс встретится с представителями «Клипперс », «Кливленда » и «Хьюстона ».

Симмонс официально завершит сделку по выкупу контракта с «Нетс», как только получит согласие своей новой команды, сообщает Марк Стейн со ссылкой на источники из лиги.