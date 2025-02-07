Лу Уильямс: «Бену Симмонсу нужно перестроиться и переосмыслить свой взгляд на себя как на игрока уровня Матча всех звезд»
Лу Уильямс не уверен, что Бену Симмонсу удастся перезапустить карьеру.
«Честно говоря, не знаю. Интересно посмотреть, на что Бен Симмонс способен на данном этапе карьеры. Готов ли он стать ролевым игроком, или он все еще считает себя важным игроком.
Может быть, им удастся найти команду, где он будет ценной частью коллектива. Если он все еще способен показывать хороший баскетбол, ему нужно перестроиться и переосмыслить свой взгляд на себя как на игрока уровня Матча всех звезд.
Мне нравится вариант с «Клипперс» и вариант с «Кавальерс». Обе команды уже находятся в хорошем положении и могут извлечь пользу из Бена Симмонса», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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