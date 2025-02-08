Агент Берни Ли: «Бен Симмонс не встречался с представителями других клубов и не встречается»
Агент Бена Симмонса опроверг слухи о встречах с другими клубами.
«Я только что видел некоторые сообщения и хочу внести ясность: Бен ни с кем не встречался и не встречается. Мы ведем переговоры с «Нетс», и когда нам будет что сказать, мы дадим знать», – заявил Берни Ли.
Ранее сообщалось, что Симмонс договорился с «Бруклином» о выкупе контракта и планирует встретиться с представителями «Клипперс», «Кливленда» и «Хьюстона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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