Майк Буденхольцер о «токсичной» раздевалке «Санз»: «Неправда. Наш сезон не был легкой прогулкой, но парни преданы друг другу»

Майк Буденхольцер отреагировал на слухи о проблемной раздевалке «Санз».

Согласно сообщению инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, рассматривавший варианты обмена Брэдли Била и Кевина Дюрэнта имеет дело с «токсичной» атмосферой внутри команды.

«Токсичная раздевалка? Неправда.

Почему я так считаю? Движение по ходу сезона и все, что с этим связано – такое никогда не проходит легко и гладко. Наш сезон не был идеальным, не был легкой прогулкой, но ребята преданы друг другу, у них есть готовность учиться и расти, это хорошо. Так я вижу эту ситуацию», – заявил главный тренер «Финикса».