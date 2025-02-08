Майк Буденхольцер о «токсичной» раздевалке «Санз»: «Неправда. Наш сезон не был легкой прогулкой, но парни преданы друг другу»
Майк Буденхольцер отреагировал на слухи о проблемной раздевалке «Санз».
Согласно сообщению инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, рассматривавший варианты обмена Брэдли Била и Кевина Дюрэнта имеет дело с «токсичной» атмосферой внутри команды.
«Токсичная раздевалка? Неправда.
Почему я так считаю? Движение по ходу сезона и все, что с этим связано – такое никогда не проходит легко и гладко. Наш сезон не был идеальным, не был легкой прогулкой, но ребята преданы друг другу, у них есть готовность учиться и расти, это хорошо. Так я вижу эту ситуацию», – заявил главный тренер «Финикса».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: PHNX Suns
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