Рамона Шелберн: «Атмосфера в «Финиксе» сейчас токсичная»
Рамона Шелберн описала нынешнюю атмосферу в «Финиксе» как «токсичную».
«Я бы использовала слово «токсичная». Вчерашняя разминка в Оклахома-Сити, насколько мне известно, была очень неловкой, очень странной, потому что все были как на иголках, не зная, что им делать.
Теперь им нужно сделать перезагрузку, потому что как двигаться дальше как команда, когда было четкое указание – нужно что-то сделать. То, что они хотели сделать, не осуществилось, потому что Кевин Дюрэнт сказал «нет». Трудно об этом забыть и двигаться дальше», – сказала инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
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