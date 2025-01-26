«У нас отсутствуют взаимоотношения. Ну и ладно». Юсуф Нуркич не общался с Майком Буденхольцером уже 2 месяца

Юсуф Нуркич потерял место в основной ротации «Финикса».

Клуб работает над обменом центрового, но он считает, что останется в команде после дедлайна.

«Да, разумеется. Это «Финикс », из-за нового коллективного соглашения и всех этих правил тяжело обменять кого-то, когда ты за вторым порогом. Но я это не контролирую.

Что есть, то есть. Жизнь несправедлива. Одна дверь закрывается, но другая откроется, рано или поздно.

У нас нет взаимоотношений с Майком Буденхольцером . Ну и ладно. Я просто остаюсь профессионалом. Работаю и поддерживаю готовность. Никакого хаоса и негативного влияния на команду. У них этого и так достаточно.

Чувствую себя сейчас хорошо, недавно пропустил несколько матчей из-за тяжелого вирусного заболевания, но теперь все нормально», – рассказал Нуркич .

Центровой признался, что они с главным тренером «Санз» не разговаривали уже 2 месяца.