Майк Буденхольцер об отсутствии контактов с Юсуфом Нуркичем: «Ему объяснили, что игровые минуты надо заслужить»

Майк Буденхольцер прокомментировал высказывания Юсуфа Нуркича.

Потерявший место в ротации «Санз» центровой рассказал , что не общался с главным тренером уже 2 месяца.

«В этой лиге очень непросто. Он не играл, уверен, что он раздосадован этим, так что отношусь к его реакции с уважением.

У нас с ним были беседы. В составе 3-4 человека на его позиции, так что игровые минуты надо заслужить. Это было до него доведено.

Что касается раздевалки, все нормально. Я не слышал ничего такого насчет него. Он отсутствовал из-за болезни, долго не был с нами. Все в порядке», – заключил главный тренер «Финикса ».