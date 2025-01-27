Майк Буденхольцер об отсутствии контактов с Юсуфом Нуркичем: «Ему объяснили, что игровые минуты надо заслужить»
Майк Буденхольцер прокомментировал высказывания Юсуфа Нуркича.
Потерявший место в ротации «Санз» центровой рассказал, что не общался с главным тренером уже 2 месяца.
«В этой лиге очень непросто. Он не играл, уверен, что он раздосадован этим, так что отношусь к его реакции с уважением.
У нас с ним были беседы. В составе 3-4 человека на его позиции, так что игровые минуты надо заслужить. Это было до него доведено.
Что касается раздевалки, все нормально. Я не слышал ничего такого насчет него. Он отсутствовал из-за болезни, долго не был с нами. Все в порядке», – заключил главный тренер «Финикса».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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