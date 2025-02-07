Ройс О’Нил о «токсичной» атмосфере в «Финиксе»: «Иногда они просто выдумывают ерунду»
Ройс О’Нил отреагировал на сообщение ESPN о «токсичной» атмосфере в «Санз».
«Мне кажется, что иногда они просто выдумывают ерунду. Я видел это сообщение и подумал: «Не понимаю, о чем они», – сказал форвард «Финикса».
Вчера инсайдер ESPN Рамона Шелберн описала нынешнюю атмосферу в «Финиксе» как «токсичную».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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