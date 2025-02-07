Ройс О’Нил о «токсичной» атмосфере в «Финиксе»: «Иногда они просто выдумывают ерунду»

Ройс О’Нил отреагировал на сообщение ESPN о «токсичной» атмосфере в «Санз».

«Мне кажется, что иногда они просто выдумывают ерунду. Я видел это сообщение и подумал: «Не понимаю, о чем они», – сказал форвард «Финикса».

Вчера инсайдер ESPN Рамона Шелберн описала нынешнюю атмосферу в «Финиксе» как «токсичную».