Рекордные в карьере Джордана Пула 45 очков не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Кливлендом»

Джордан Пул обновил личный рекорд результативности .

Защитник «Вашингтона » набрал 45 очков в матче с «Кливлендом » (124:134).

Пул за 37 минут реализовал 16 из 32 с игры и 9 из 11 с линии. На его счету также 4 подбора и 5 передач.