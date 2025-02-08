Рекордные в карьере Джордана Пула 45 очков не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Кливлендом»
Джордан Пул обновил личный рекорд результативности .
Защитник «Вашингтона» набрал 45 очков в матче с «Кливлендом» (124:134).
Пул за 37 минут реализовал 16 из 32 с игры и 9 из 11 с линии. На его счету также 4 подбора и 5 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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