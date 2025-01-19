«Зачем мне это делать?». Гэри Пэйтон развязал Джордану Пулу шнурки во время штрафных бросков

Гэри Пэйтон пытался вывести Джордана Пула из равновесия.

В матче «Голден Стэйт » против «Вашингтона » Гэри Пэйтон развязал Джордану Пулу шнурки во время штрафных бросков.

«Вы ему верите? Может быть, он врет. Зачем мне это делать?» – заявил защитник судье после того, как Пул обратил внимание арбитра на происходящее.