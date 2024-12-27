Джордан Пул исполнил победный 3-очковый в матче с «Шарлотт»
Джордан Пул стал автором решающего броска.
Защитник «Вашингтона» исполнил победный 3-очковый на последних секундах матча с «Шарлотт» (113:110).
Пул забросил при счете 109:110.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Уизардс»
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