Никола Вучевич сфолил на Джордане Пуле подмышкой

Никола Вучевич и Джордан Пул попали в курьезную ситуацию.

Центровой «Чикаго » сфолил на лидере «Вашингтона » подмышкой, когда тот совершал проход под кольцо.

Судьям пришлось пересмотреть эпизод, прежде чем принять решение о бросковом фоле.

«Уизардс» победили 125:107.