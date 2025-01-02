Никола Вучевич сфолил на Джордане Пуле подмышкой
Никола Вучевич и Джордан Пул попали в курьезную ситуацию.
Центровой «Чикаго» сфолил на лидере «Вашингтона» подмышкой, когда тот совершал проход под кольцо.
Судьям пришлось пересмотреть эпизод, прежде чем принять решение о бросковом фоле.
«Уизардс» победили 125:107.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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