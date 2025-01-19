«Уизардс» реализовали рекордные для клуба 22 трехочковых в матче с «Голден Стэйт», 8 на счету Джордана Пула
Рекордные 22 трехочковых «Вашингтона» не помогли ему победить «Голден Стэйт».
Матч против «Уорриорз» завершился со счетом 114:122.
«Уизардс» реализовали 22 из 45 бросков из-за дуги (48,9%). 22 дальних попадания – лучший результат в истории клуба.
В составе команды выделился защитник Джордан Пул. На его счету 38 очков, 5 подборов и 5 передач при 12 из 25 с игры, 8 из 15 из-за дуги и 6 из 6 со штрафной линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоша Роббинса
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