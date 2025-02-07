«Миннесота» пыталась выменять Кевина Дюрэнта
«Миннесота» последней пыталась выменять Кевина Дюрэнта перед дедлайном.
«Команда, которая предприняла последнюю отчаянную попытку заключить сделку с «Финиксом» по обмену Кевина Дюрэнта, но безуспешно – «Миннесота», – пишет инсайдер Крис Хэйнс.
Сообщалось, что в последний день перед дедлайном несколько клубов продолжали активно звонить «Финиксу» по поводу Дюрэнта. Известно, что заполучить звездного форварда «Санз» также пытались «Голден Стэйт» и «Мемфис».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем