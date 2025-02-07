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«Миннесота» пыталась выменять Кевина Дюрэнта

«Миннесота» последней пыталась выменять Кевина Дюрэнта перед дедлайном.

«Команда, которая предприняла последнюю отчаянную попытку заключить сделку с «Финиксом» по обмену Кевина Дюрэнта, но безуспешно – «Миннесота», – пишет инсайдер Крис Хэйнс.

Сообщалось, что в последний день перед дедлайном несколько клубов продолжали активно звонить «Финиксу» по поводу Дюрэнта. Известно, что заполучить звездного форварда «Санз» также пытались «Голден Стэйт» и «Мемфис».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Криса Хэйнса в соцсети X
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