«Миннесота» пыталась выменять Кевина Дюрэнта

«Миннесота» последней пыталась выменять Кевина Дюрэнта перед дедлайном.

«Команда, которая предприняла последнюю отчаянную попытку заключить сделку с «Финиксом » по обмену Кевина Дюрэнта , но безуспешно – «Миннесота », – пишет инсайдер Крис Хэйнс.

Сообщалось, что в последний день перед дедлайном несколько клубов продолжали активно звонить «Финиксу» по поводу Дюрэнта. Известно, что заполучить звездного форварда «Санз» также пытались «Голден Стэйт» и «Мемфис».