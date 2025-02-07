Инсайдер Йен Бегли: «Если «Санз» не добьются главной цели, стоит ожидать, что летом снова начнутся переговоры по Дюрэнту»

Кевин Дюрэнт может стать фигурантом слухов по обмену.

По информации инсайдера Йена Бегли, кандидатура форварда «Санз» активно обсуждалась клубами перед дедлайном-2025.

«Мне рассказали, что «Мэверикс» были очень агрессивны в попытках заключить сделку по Кевину Дюрэнту , пытались привлечь другие команды к обмену, чтобы математически все сработало.

В какой-то момент казалось, что Дюрэнт может быть обменян на Батлера, но «Хит» не смогли предложить то, что хотели «Санз».

Если «Санз» не добьются главной цели, стоит ожидать, что летом снова начнутся переговоры по Дюрэнту», – рассказал журналист.