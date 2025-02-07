Кевин Дюрэнт о словах Перкинса про свою лидерскую роль в «Тандер»: «Самая безумная дичь, которую я услышал на этой неделе»

Кевин Дюрэнт отреагировал на спорное высказывание Кендрика Перкинса .

Экс-центровой заявил, что именно он был лидером «Оклахомы», за которую выступал вместе с Дюрэнтом , Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом.

«Совсем необязательно лучший игрок игрок команды является ее лидером. Когда я играл за «Тандер», это был не Кей Ди, не Расс и не Джеймс. Я был лидером», – произнес чемпион НБА , а ныне эксперт.

«С отрывом самая безумная дичь, которую я услышал на этой неделе», – ответил форвард «Санз» в соцсетях