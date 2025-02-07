Кевин Дюрэнт о словах Перкинса про свою лидерскую роль в «Тандер»: «Самая безумная дичь, которую я услышал на этой неделе»
Кевин Дюрэнт отреагировал на спорное высказывание Кендрика Перкинса .
Экс-центровой заявил, что именно он был лидером «Оклахомы», за которую выступал вместе с Дюрэнтом, Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом.
«Совсем необязательно лучший игрок игрок команды является ее лидером. Когда я играл за «Тандер», это был не Кей Ди, не Расс и не Джеймс. Я был лидером», – произнес чемпион НБА, а ныне эксперт.
«С отрывом самая безумная дичь, которую я услышал на этой неделе», – ответил форвард «Санз» в соцсетях
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кевина Дюрэнта
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