Аджай Митчелл подписал полноценный 2-летний контракт с «Тандер»

Аджай Митчелл заключил новое соглашение с «Тандер».

Выступавший на двустороннем контракте разыгрывающий (22 года, 196 см) заключил с «Оклахомой» полноценное 2-летнее соглашение на 6 миллионов долларов.

Митчелл был выбран под 38-м номером на драфте НБА 2024 года.

В 34 матчах сезона Аджай в среднем набирает 6,4 очка, 2,0 подбора и 1,7 передачи за 16,5 минуты на площадке.