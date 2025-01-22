Брэнден Карлсон остался в «Оклахоме» еще на 10 дней
«Тандер» подписал второй 10-дневный контракт с Брэнденом Карлсоном.
25-летний центровой провел в нынешнем сезоне 13 матчей за «Оклахому», набирая 2,8 очка и 1,8 подбора в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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