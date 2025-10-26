Брэндон Миллер пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы плеча

Форвард «Шарлотт» не сможет помочь команде в ближайшей игре.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, 22-летний Брэндон Миллер не сможет принять участие в предстоящем матче против «Вашингтона » из-за проблем с левым плечом.

Ранее баскетболист не смог доиграть матч против «Филадельфии» из-за боли в плече.

Матч «Шарлотт » – «Вашингтон» состоится 27 октября. Начало встречи – 01.00 по московскому времени.