Брэндон Миллер пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы плеча
Форвард «Шарлотт» не сможет помочь команде в ближайшей игре.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, 22-летний Брэндон Миллер не сможет принять участие в предстоящем матче против «Вашингтона» из-за проблем с левым плечом.
Ранее баскетболист не смог доиграть матч против «Филадельфии» из-за боли в плече.
Матч «Шарлотт» – «Вашингтон» состоится 27 октября. Начало встречи – 01.00 по московскому времени.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2871 голос
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости