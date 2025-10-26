1

Брэндон Миллер пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы плеча

Форвард «Шарлотт» не сможет помочь команде в ближайшей игре.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, 22-летний Брэндон Миллер не сможет принять участие в предстоящем матче против «Вашингтона» из-за проблем с левым плечом.

Ранее баскетболист не смог доиграть матч против «Филадельфии» из-за боли в плече.

Матч «Шарлотт» – «Вашингтон» состоится 27 октября. Начало встречи – 01.00 по московскому времени.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2871 голос
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoБрэндон Миллер
logoНБА
logoВашингтон
logoШарлотт
травмы
Марк Стейн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брэндон Миллер не смог доиграть матч против «Филадельфии» из-за боли в плече
сегодня, 04:30
Аллей-уп Ламело Болла на Брэндона Миллера и реверс-данк Виктора Вембаньямы – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
23 октября, 14:11Видео
Кэйсон Уоллес, Ламело Болл и Брэндон Миллер, Джонни Ферфи – авторы лучших моментов предсезонки НБА
19 октября, 05:59Видео
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Сан-Антонио», «Сакраменто» примет «Лейкерс» и другие матчи
3 минуты назадLive
«Сперс» вывесили баннер в честь Грегга Поповича перед первым домашним матчем сезона
11 минут назадФото
Пейтон Уотсон о непродлении контракта с «Денвером»: «Это было финансовое бизнес-решение»
42 минуты назад
Тайрон Лю о Чонси Биллапсе: «Он сохраняет позитивный настрой»
сегодня, 17:04
Кэмерон Пэйн отказался от перехода в «Партизан» и будет ждать предложения из НБА
сегодня, 16:47
Желько Обрадович: «Евролига во многих аспектах сложнее НБА»
сегодня, 16:34
Брэдли Бил: «Такое ощущение, будто я в «Клипперс» уже несколько лет»
сегодня, 16:20
Дэвид Адельман об игре Кэмерона Джонсона: «Мы уверены, что у Кэма скоро пойдут броски»
сегодня, 16:06
Джулиус Рэндл: «Моя цель – выиграть чемпионство»
сегодня, 15:29
«Постоянно думаю о времени. Его нельзя вернуть». Крис Пол поделился мыслями о завершении карьеры
сегодня, 14:41
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Валенсия» играет с «Ховентудом», «Реал» принимает «Манресу» и другие матчи
8 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» обыграл «Булазак», «Элан Шалон» принимает «Париж»
9 минут назадLive
Эргин Атаман о травмах в «Панатинаикосе»: «Если у нас не хватит игроков, придется вызывать ребят из академии»
24 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» разобрался с «Венецией», «Наполи» играет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи
54 минуты назадLive
Джордан Нвора, скорее всего, пропустит два матча Евролиги (Mozzart Sport)
сегодня, 15:46
Чемпионат Греции. «Миконос» крупно уступил «Олимпиакосу», «Панатинаикос» уверенно разобрался с «Промитеасом»
сегодня, 15:31
Василий Карасев о поражении от «Бетсити Пармы»: «Сегодня была отвратительная игра на подборе и плохой процент штрафных»
сегодня, 15:10
Евгений Пашутин о матче с МБА-МАИ: «Во второй половине ребята самоотверженно защищались, давали энергию и боролись. Такая защита и коммуникация дали свои плоды»
сегодня, 15:01
Чемпионат Турции. «Фенербахче» справился с «Тюрк Телеком», «Трабзонспор» проиграл «Анадолу Эфесу» и другие матчи
сегодня, 14:48Live
Адриатическая лига. «Вена» примет «Будучность», КРКА уступил «Дубаю» в напряженной концовке и другие матчи
сегодня, 14:44Live