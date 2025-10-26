Желько Обрадович: «Евролига во многих аспектах сложнее НБА»
Тренер «Партизана» раскритиковал насыщенный график европейского баскетбола.
«Игроки истощены. Евролига во многих аспектах сложнее НБА. У них только один турнир, а у нас несколько – Евролига, Адриатическая лига, Кубок, Суперлига. У игроков нет времени на восстановление, что приводит к травмам.
Нам нужно обсуждать календарь. Не знаю, к чему это ведет и как отразится на травмах. Я просто говорю о расписании: у нас завтра тренировка, которая не совсем тренировка, а противник подойдет полностью готовым.
Разница в классе не обсуждается, но мотивация… Мы выезжаем в Софию для матча с «Хапоэлем» во вторник, в пятницу играем с «Барселоной». Чтобы быть конкурентоспособными, нужен полноценный состав. Мы в трудной ситуации из-за травм и потому что не успели вовремя подписать игроков», – заявил Обрадович.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
