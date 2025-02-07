«Оклахома» отчислит полученного в обмене Даниэля Тайса

«Тандер» приняли решение по ветерану, которого получили в обмене.

«Оклахома» отчислит Даниэля Тайса (32 года, 203 см), который стал игроком команды в результате сделки с «Новым Орлеаном» перед дедлайном. У Тайса истекает контракт на 2,1 млн долларов.