«Оклахома» отчислит полученного в обмене Даниэля Тайса
«Тандер» приняли решение по ветерану, которого получили в обмене.
«Оклахома» отчислит Даниэля Тайса (32 года, 203 см), который стал игроком команды в результате сделки с «Новым Орлеаном» перед дедлайном.
У Тайса истекает контракт на 2,1 млн долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
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