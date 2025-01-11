Новичок «Тандер» Аджай Митчелл пропустит 10-12 недель из-за травмы
Новичок «Тандер» Аджай Митчелл выбыл на длительный срок.
Защитник «Оклахомы» перенесет операцию по поводу растяжения связок большого пальца ноги и пройдет повторное обследование через 10-12 недель.
Митчелл по итогам 34 матчей текущего сезона НБА набирает в среднем 6,5 очка и 2,0 подбора при 50,6% с игры и 43,1% из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
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