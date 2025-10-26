Кэмерон Пэйн отказался от перехода в «Партизан» и будет ждать предложения из НБА
31-летний защитник намерен дождаться предложения от клуба НБА.
По информации инсайдера Марка Стейна, Кэмерон Пэйн принял решение остаться в США, несмотря на активный интерес со стороны белградского «Партизана».
Ранее сербский клуб, испытывающий острую нехватку разыгрывающих из-за травм Карлика Джонса и Шейка Милтона, рассматривал Пэйна как приоритетный вариант для усиления состава.
В прошлом сезоне Пэйн выступал за «Нью-Йорк», сыграв 72 матча и набирая в среднем 6,9 очка, 1,5 подбора и 2,8 передачи за 15 минут на площадке.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2871 голос
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости