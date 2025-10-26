2

Кэмерон Пэйн отказался от перехода в «Партизан» и будет ждать предложения из НБА

31-летний защитник намерен дождаться предложения от клуба НБА.

По информации инсайдера Марка Стейна, Кэмерон Пэйн принял решение остаться в США, несмотря на активный интерес со стороны белградского «Партизана».

Ранее сербский клуб, испытывающий острую нехватку разыгрывающих из-за травм Карлика Джонса и Шейка Милтона, рассматривал Пэйна как приоритетный вариант для усиления состава.

В прошлом сезоне Пэйн выступал за «Нью-Йорк», сыграв 72 матча и набирая в среднем 6,9 очка, 1,5 подбора и 2,8 передачи за 15 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
Кэмерон Пэйн
logoНБА
Марк Стейн
logoЕвролига
logoПартизан
