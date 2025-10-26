Пейтон Уотсон о непродлении контракта с «Денвером»: «Это было финансовое бизнес-решение»

Форвард «Наггетс» объяснил, почему не обижается на руководство клуба.

«Насколько я понимаю, это было просто финансовое бизнес-решение. Очевидно, из-за нового коллективного договора и второго налогового порога, они хотели избежать финансовых ограничений.

В бизнесе, ты должен действовать в интересах своего дела. И когда следующим летом придет время принимать мне решение, я тоже буду действовать в своих интересах.

Это не упрек в адрес «Наггетс» или семьи Кронке. Они проявили ко мне большую заботу и гостеприимство, сделали для меня многое. Они дали мне шанс заиграть в этой лиге, чтобы доказать, что я здесь надолго. Так что я думаю, все решится само собой», – сказал Пейтон Уотсон .