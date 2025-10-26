Тайрон Лю о Чонси Биллапсе: «Он сохраняет позитивный настрой»
Главный тренер «Клипперс» поддержал коллегу после предъявления обвинений.
Тайрон Лю высказался о своем многолетнем друге Чонси Биллапсе, против которого выдвинуты серьезные обвинения в рамках расследования о ставках.
«Чонси – мой лучший друг, который столкнулся с подобными обвинениями. Это был тяжелый день, и ты никогда не хочешь видеть, как твои друзья проходят через нечто подобное.
Услышав его голос – я понял, что он сохраняет позитивный настрой. По голосу я всегда чувствую, если дела плохи, а он был в норме. Это все, что мне было важно знать», – сказал Лю.
Тайрон Лю присутствовал во время подстроенной покерной игры Чонси Биллапса в 2019 году
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2871 голос
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Orange County Register
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости