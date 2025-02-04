«Оклахома» и «Шарлотт» обменялись драфт-пиками
«Оклахома» и «Шарлотт» провели небольшой обмен.
«Тандер» приобрели у «Хорнетс» выбор «Наггетс» во втором раунде драфта 2030 года в обмен на выбор «Санз» во втором раунде драфта-2029.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Оклахомы»
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