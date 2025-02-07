Энтони Эдвардс набрал 41 очко, 7 подборов и 6 передач, «Миннесота» победила «Хьюстон»
Энтони Эдвардс провел один из лучших для себя матчей в сезоне.
Звездный защитник набрал 41 очко, 7 подборов и 6 передач, его «Миннесота» победила «Хьюстон» со счетом 127:114.
За 38 минут Эдвардс реализовал 11 из 25 с игры и 14 из 15 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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