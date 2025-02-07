Энтони Эдвардс набрал 41 очко, 7 подборов и 6 передач, «Миннесота» победила «Хьюстон»

Энтони Эдвардс провел один из лучших для себя матчей в сезоне.

Звездный защитник набрал 41 очко, 7 подборов и 6 передач, его «Миннесота » победила «Хьюстон » со счетом 127:114. За 38 минут Эдвардс реализовал 11 из 25 с игры и 14 из 15 с линии.