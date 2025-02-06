49 очков Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» уверенно обыграть «Чикаго»

Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком в матче с «Буллз».

«Миннесота » одержала домашнюю победу со счетом 127:108.

На счету защитника 49 очков, 9 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Эдвардс реализовал 13 из 28 бросков с игры, 6 из 14 трехочковых и 17 из 18 штрафных. 20 очков пришлись на 3-ю четверть.

В матче не принимал участия травмированный форвард Джулиус Рэндл .

Эдвардс сравнялся в истории «Миннесоты» с Кевином Гарнеттом (82) по количеству матчей с 30 очками и более и с Карлом-Энтони Таунсом (13) по матчам с 40. Таунс пока лидирует в первой категории со 101 подобной игрой.